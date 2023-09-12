İstanbul'da kan donduran cinayet! Kira tartışması yaşadığı ev sahibini öldürdü Son dönemde yaşanan kiracı ve ev sahibi kavgalarına insanın kanını donduran bir olay eklendi. İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda bir kişi, kira nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek yaşamını yitirdi

Esenler'de iddiaya göre Selahattin D. kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi.

DHA'nın haberine göre olay, Esenler ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi. İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı. Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. isimli kişi de olay yerinde bekledi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. REKLAM

Cinayete kurban giden Serkan Akçiçek Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.