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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kira tartışması yaşadığı ev sahibini öldürdü! - Haberler

        İstanbul'da kan donduran cinayet! Kira tartışması yaşadığı ev sahibini öldürdü

        Son dönemde yaşanan kiracı ve ev sahibi kavgalarına insanın kanını donduran bir olay eklendi. İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda bir kişi, kira nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:14
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        Kira tartışmasında ev sahibini öldürdü!
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        Esenler'de iddiaya göre Selahattin D. kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi.

        DHA'nın haberine göre olay, Esenler ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi. İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı. Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. isimli kişi de olay yerinde bekledi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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        Cinayete kurban giden Serkan Akçiçek
        Cinayete kurban giden Serkan Akçiçek

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

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