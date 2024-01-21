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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kira tartışmasında eniştesini öldürdü

        Kira tartışmasında eniştesini öldürdü

        Gaziantep'te kira tartışması ölümle bitti. S.C. kira tartışması yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 23:54 Güncelleme: 21.01.2024 - 23:54
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        Kira tartışması kanlı bitti!
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        Gaziantep’te bir şahıs, bir süredir kira tartışması yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kayınbiraderi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C isimli şahıs ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bırakırken S.C., eniştesi Sezai Altın’ı silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

        KAYINBİRADERİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altın’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Öte yandan olay yerinden kaçan katil zanlısı kayınbirader S.C.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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