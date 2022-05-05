Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 yılı Nisan ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamamsının ardından Mayıs 2022 kira artış oranı da belli olmuş olacak. Peki, 2022 Mayıs ayı kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

Hatırlanacağı gibi 12 aylık ortalamaya göre Nisan ayı kira artış oranı 29,88 olmuştu.

Saat 10.00'da TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşecek Mayıs ayı kira zammı artış oranını sizlerle paylaşacağız.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2021 Nisan ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Mart" ayına göre bu yıl ki Mart ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

Örneğin 2 bin lira kira bedeli için geçtiğimiz Nisan başında kontrat imzalayan bir kiracı bu yıl kontratını 2 bin 597,6 liraya yenileyecek.