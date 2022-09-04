Küçükçekmece’deki kafe kavgası olayında yeni gelişme

"Kira zammı" kavgasında dikkat çeken operasyon! 0:00 / 0:00

İHA

Küçükçekmece'de geçtiğimiz ay bir kafede çıkan ve 21 kişinin yaralandığı, 23 kişinin de tutuklandığı kavga olayında yeni bir gelişme yaşandı. İHA'nın haberine göre, kavgaya karışan ve olay sonrası sosyal medya üzerinden tehditler savuran şüpheli gözaltına alınırken, zanlının kaldığı ev ve kullandığı araçtan çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kafede 18 Ağustos'ta çıkan, 21 kişinin yaralandığı, 23 kişinin tutuklandığı kavganın ardından sosyal medyadan tehditler savuran S.T.'nin (27) yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde Küçükçekmece'de 4 farklı adres ve bir araçta 1 Eylül'de arama yapıldı. Aramalarda 4 av tüfeği, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, bin 575 adet 9.19 milimetre fişek, bin 747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirildi.