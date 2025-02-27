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        Haberler Gündem Güncel 'Kira zammı' tartışması: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        'Kira zammı' tartışması: 3 yaralı

        Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:33 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:34
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        'Kira zammı' tartışması: 3 yaralı
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        Pendik'te Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak'ta ev sahibi iki kardeş ile kiracıları arasında kira zammı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahipleri bıçakla kiracılarına saldırdı.

        Saldırıda 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırıldı.

        2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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