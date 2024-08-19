Ağustos ayında halka arz olan firmalardan biri Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz sonuçları açıklandı. 14-15 Ağustos'ta talep toplayan şirket, elde ettiği fonun yüzde 45'lik kısmını 'devam eden tesis ve makine yatırımları' için kullanacağını bildirdi. İşte, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot sayısı...