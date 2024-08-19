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        Haberler Bilgi Ekonomi Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı! Kıraç Galvaniz kişi başı kaç lot verdi, BIST'te ne zaman işlem görecek, BIST kodu nedir?

        Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı! Kıraç Galvaniz kişi başı kaç lot verdi?

        Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı belli oldu. 'TCKRC' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma, toplamda 45 milyon lot dağıttı. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan şirketin halka arz açıklığı yüzde 26.47 oldu. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları nedir, kişi başı kaç lot verdi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 07:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 07:26
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        Ağustos ayında halka arz olan firmalardan biri Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz sonuçları açıklandı. 14-15 Ağustos'ta talep toplayan şirket, elde ettiği fonun yüzde 45'lik kısmını 'devam eden tesis ve makine yatırımları' için kullanacağını bildirdi. İşte, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot sayısı...

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ SONUÇLARI

        Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 45 milyon lot dağıtıldı. Şirketin halka arzına 667 bin 177 kişi katıldı. Kişi başına 984 TL değerinde 41 lot düştü.

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        KIRAÇ GALVANİZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

        Firma, 21 Ağustos 2024 günü BIST'te işlem görmeye başlayacak.

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        KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 45 Devam eden tesis ve makine yatırımları.

        - Yüzde 40 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak ancak katılım endeksine uygun. BIST'te 'TCKRC' kodu ile işlem görecek şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 26.47.

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