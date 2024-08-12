Kıraç Galvaniz halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Kıraç Galvaniz talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayısı, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılıyor. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapacak. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Kıraç Galvaniz halka arz sürecine ilişkin detaylar.
Kıraç Galvaniz halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kıraç Galvaniz halka arz kapsamında toplamda 45 milyon lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 26,47 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Kıraç Galvaniz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte TCKRC talep toplama tarihleri...
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Kıraç Galvaniz talep toplama tarihleri de belli oldu.
Kıraç Galvaniz halka arz sürecinde 14 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki gün boyunca talep toplayacak.
KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Halka arzda toplam 1 TL nominal değerli paylar, 24 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.
Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
KIRAÇ GALVANİZ HİSSE KODU NE?
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Kıraç Galvaniz 'TCKRC' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Payların tamamının satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL ve halka açıklık oranı %26,47 olacak.
KIRAÇ GALVANİZ KAÇ LOT VERİR?
Kıraç Galvaniz toplamda 45 milyon lot dağıtacak. Firmanın katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
300 bin katılım - 90 lot 2160 TL
700 bin katılım - 39 lot 936 TL
1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL
1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL
1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL
2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL
2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL
3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Kıraç Galvaniz paylarının halka arzı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek.