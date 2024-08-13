Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onaylamıştı. O şirketlerden biri olan Kıraç Galvaniz’in talep toplama tarihleri duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, halka arz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 26,47 olacak. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, TCKRC Kıraç Galvaniz halka arz hakkında bilgiler...