Kıraç Galvaniz halka arz tarihleri belli oldu! Kıraç Galvaniz halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Kıraç Galvaniz halka arz talep toplama tarihleri de açıklandı. İki gün sürecek halka arzda 24 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket, toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapacak. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar...
Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onaylamıştı. O şirketlerden biri olan Kıraç Galvaniz’in talep toplama tarihleri duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, halka arz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 26,47 olacak. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, TCKRC Kıraç Galvaniz halka arz hakkında bilgiler...
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Kıraç Galvaniz talep toplama tarihleri de belli oldu.
Kıraç Galvaniz halka arz sürecinde 14 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki gün boyunca talep toplayacak.
KIRAÇ GALVANİZ HİSSE KODU NE?
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Kıraç Galvaniz 'TCKRC' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Payların tamamının satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL ve halka açıklık oranı %26,47 olacak.
KIRAÇ GALVANİZ KAÇ LOT VERİR?
Kıraç Galvaniz toplamda 45 milyon lot dağıtacak. Firmanın katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
300 bin katılım - 90 lot 2160 TL
700 bin katılım - 39 lot 936 TL
1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL
1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL
1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL
2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL
2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL
3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Kıraç Galvaniz paylarının halka arzı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek.
KIRAÇ GALVANİZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.