Kiracı ev sahibini öldürdü!

AA

Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı olan Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R., tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.