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Haberler Merak Edilenler Kiracılara devletten destek müjdesi! 1150 TL ödeme yapılacak
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Kiracıların beklediği müjdeli haber geldi! Devlet 1150 TL ödeme yapacak!

Kiracılara devletten destek müjdesi! 1150 TL ödeme yapılacak
Kiracılara devletten destek!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık." ifadelerini kullandı. İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne ilişkin yazılı açıklamasında, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

KİRACILAR DESTEKTEN YARARLANABİLECEK

Bakan Yanık, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak."

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME

Sağlık raporu olan hastalar hakkında Derya Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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