Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bitmesi, tek başına kiracıyı evden çıkarmak için yeterli değildir. Bu konuda, kanunda belirlenen birçok durum vardır. Kiracı tahliyesinin yapılması için bu hususlara uygun olması ve kiracının daha önceden bilgilendirilmesi gerekir.

EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA KİRACIYI EVDEN ÇIKARTABİLİR?

2 haklı ihtar ile kiracıyı tahliye etmek: Kirayı ödemeyen kiracı hemen evden çıkarılamaz. Kiracının, aynı sene içerisinde iki kirayı ödememiş olması gerekir. Ev sahibi, her ödenmeyen kira için bir ihtar çekmelidir. Kira yılının bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davasını açılması gerekir.

Temerrüt yoluyla kiracıyı tahliye etmek: Kiranın ödenmediği durumlarda, kiracıya ihtarname çekilir ve ihtarnamede "kira bedelinin 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiği, aksi halde sözleşmenin feshedileceği" yazılmalıdır. Kiracı, belirtilen süre içinde ödeme yaparsa evden çıkartılamaz. Ancak ödeme yapılmazsa, kiracının tahliyesi icra ile sağlanır.

İcra yoluyla kiracının tahliyesi: Kiracı için tahliye talepli icra takibi başlatılır. Bu süreçte, hem ödenmeyen kira bedelleri hem de evden tahliye istenir.