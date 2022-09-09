Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bitmesi, tek başına kiracıyı evden çıkarmak için yeterli değildir. Bu konuda, kanunda belirlenen birçok durum vardır. Kiracı tahliyesinin yapılması için bu hususlara uygun olması ve kiracının daha önceden bilgilendirilmesi gerekir.
Peki, hangi konularda kiracı tahliye edilebilir? İşte, detaylar...
EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA KİRACIYI EVDEN ÇIKARTABİLİR?
2 haklı ihtar ile kiracıyı tahliye etmek: Kirayı ödemeyen kiracı hemen evden çıkarılamaz. Kiracının, aynı sene içerisinde iki kirayı ödememiş olması gerekir. Ev sahibi, her ödenmeyen kira için bir ihtar çekmelidir. Kira yılının bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davasını açılması gerekir.
Temerrüt yoluyla kiracıyı tahliye etmek: Kiranın ödenmediği durumlarda, kiracıya ihtarname çekilir ve ihtarnamede "kira bedelinin 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiği, aksi halde sözleşmenin feshedileceği" yazılmalıdır. Kiracı, belirtilen süre içinde ödeme yaparsa evden çıkartılamaz. Ancak ödeme yapılmazsa, kiracının tahliyesi icra ile sağlanır.
İcra yoluyla kiracının tahliyesi: Kiracı için tahliye talepli icra takibi başlatılır. Bu süreçte, hem ödenmeyen kira bedelleri hem de evden tahliye istenir.
KİRASINI DÜZENLİ ÖDEYEN KİRACI EVDEN ÇIKARTILABİLİR Mİ?
Düzenli kira ödemesini yapan kiracı evden çıkartılamaz. Kiracının evden çıkması, kanunda belirtilen hususlara bağlıdır. Bir kiracı; düzenli ödeme yapıyor ve taşınmazı uygun kullanıyorsa sebep gösterilemeden çıkartılamaz.
KİRA SÖZLEŞMESİ BİTEN KİRACI EVDEN ÇIKARTILABİLİR Mİ?
Kira sözleşmesinin bitmesi, kiracıyı evden çıkarmak için bir sebep değildir. Kiracı tahliyesi için hukukta belirtilen hususlara göre bir durum oluşmalıdır. Senesi biten sözleşme, kendini yeniler.
EV SAHİBİ BEN OTURACAĞIM DİYEREK KİRACIYI EVDEN ÇIKARTABİLİR Mİ?
Ev sahibinin konut ihtiyacı üzerine kiracı evden çıkartılabilir. Ancak ihtiyaç sebebiyle boşalan taşınmaz, 3 sene boyunca eski kiracı dışında kimseye kiralanamaz.
KİRADA 5 YILI VE 10 YILI DOLDURAN KİRACILAR EVDEN ÇIKARILABİLİR Mİ?
5 yılı dolduran kiracılar, belirtilen hukuksal sebepler olmadan evden çıkartılamaz. Ancak, 10 yılı doldurmuş kiracıların tahliyesi istenebilir. Her yeni kira döneminden 3 ay önce kiracıyı bildirimde bulunarak, kiracı tahliye edilebilir.
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