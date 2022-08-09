Kiracısının kapısını çalan ev sahibinden şoke eden iddia!

Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü.

Mikail Dede, 5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.

Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanıp açıklama yaptı. Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, "8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şuanda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. " diye konuştu.

"ELEKTRİĞİMİZİ KAÇAK KULLANIYOR"

Hacer Kondu’nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, “Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum” dedi.

Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu’nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir’in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi. Avuçcu, “Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfür edip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan apartman yönetim kurulu da karar alarak Hacer Kondu’yu evden çıkartmak için girişimlere başladıklarını söyledi.