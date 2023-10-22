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        Hırsızlar, kiraladıkları araçların lastiklerini çaldı!

        İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık meydana geldi. Olayda 2 şüphelinin 10 günde 64 lastik ve jant çaldığı belirlendi. İki şüpheli de yakalanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:59
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        Kiraladıkları araçların lastiklerini çaldılar!
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        İstanbul'da kiraladıkları otomobillerin lastik ve jantlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin yaklaşık 10 gün içinde 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi.

        Şüphelilerin otomobillerin lastiklerini eski lastiklerle değiştirdikleri anlar kameralara yansırken, iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İstanbul'da polise başvuran araç kiralama şirketi yetkilileri, kiraladıkları otomobillerinin lastiklerinin değiştirilerek çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada kiralanan otomobillerin lastik ve jantlarının kötüleriyle değiştirilerek çalındığını tespit etti. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Tespit edilen bir eve yapılan baskında şüpheliler Yunus A.(24) ile Berat B.(25) gözaltına alındı.

        Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin 16 farklı araca ait 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Bu lastikler şüphelilerin deposunda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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