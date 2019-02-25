Kiralarını karşılayamayan gençlerin başvurduğu üç yöntem

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İngiltere'de gençlerin yüzde 40'ı, yaşadıkları bölgelerdeki en ucuz evleri bile satın alamıyor.
Aynı zamanda uygun koşullarda kiraya sahip ev bulmakta da zorlanıyorlar.
Bu yüzden kimisi radikal ve yaratıcı yöntemlere başvurmuş durumda.
24 yaşındaki Harriet Baggley, 25 yaşındaki sevgilisi Tom Offen ve oğulları Ruben, geçen yıl Nisan ayından beri 2008 model Volkswagen Transporter 4 model bir kamyoneti eve çevirmiş durumdalar.
Evlerinin yerini yani park ettikleri bölgeyi birkaç günde bir değiştiriyorlar. Haftada birkaç gece de bir akrabalarında kalarak çocuk bakımına yardımcı oluyorlar.
Maddi olarak yaptıkları bu tercihin çok çekici olduklarını söyleseler de küçük bir yerde yaşamanın zorluklarını kabul ediyorlar.
Herkesin çok az bir kişisel alanının olması ve üst üste yaşamak zorunda kalmaları bunun en zor tarafı.
Arabanın vergisi ve sigortası vakitlice ödendikten sonra yasal olarak kamyonette yaşamalarında bir sıkıntı yok.
Ancak yerel yönetimlerin yarattığı sıkıntılar yüzünden geceleri kalabilecekleri yerler sınırlı.
İleride ise kerpiçten yapılmış bir evde yaşamayı hedefliyorlar.
37 yaşındaki Aubrey Fry ve 34 yaşındaki eşi Clare, 130 metrekarelik bir gemi konteynerinde yaşamayı sadece kısa süreli bir çözüm olarak düşünmüştü.
Ancak üç yıl sonra burası uzun süreli evlerine döndü.
Londra'daki kiralardan sıkılınca Galler'deki Hay-on-Wye kasabasına taşınan çift, masraflarını az tutmak içn böyle sıradışı bir yönteme başvurmuş.
Böylece Liverpool şehrindeki bir şirketten dönüştürülmüş iki konteyner alıp Aubrey Fry'ın aile çiftliğinin bulunduğu araziye kurmuşlar.
Koyternerleri eve dönüştürmek için 30 bin sterlin harcadıklarını söylüyorlar.
Ancak şimdi yaşadıkları bu komforlu hayattan yeni bir eve taşınmak için ayrılacaklar.
Clare dar bir alanda yaşamanın eğlenceli olduğunu söylüyor.
Şimdi çift bu konteyner evi satıp yeni apartmanlarına geçecek.
30 yaşındaki Tom Dutton bir sörfçü.
Bu yüzden hareket edebilen, farklı yerlere taşınabilen ve ucuz bir ev hayal ediyor.
Alternatif Teknoloji Merkezi'nde ders alarak küçük bir evin nasıl inşaat edileceğini öğreniyor.
Dutton, küçük bir evle gelen mali rahatlığın çok özgürleştirici olduğu fikriyatında.
Ev kredisi ödemekle uğraşmayacağını ve tutkusu olan şeyleri yapabileceğini söylüyor.
İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan Dutton, önümüzdeki 12-18 ay içinde bu küçük evi inşa etmenin 10-15 bin sterlin arasında tutmasını, ev bittikten sonra da arkadaşlarının arazileri üzerinde yaşamayı umut ediyor.
ABD'de başlayan bu küçük ev inşa etme akımı İngiltere'de de popüler olmaya başladı.
Küçük evleri inşa etmeyi öğreten Carwyn Lloyd-Jones, bu ucuz alternatifin gençleri cezbettiği fikrinde.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.