Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobilKiralık aracı kapıya teslim edecek - haberler
ABONE OL

Kiralamada adrese teslime geçti

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetine başladığı bildirdi. Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Bu haftadan itibaren, evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyen müşterilerimiz için ücretsiz teslim hizmetine başladık. Böylece müşterilerimiz hiçbir ekstra ücret ödemeden dilediği noktadan aracını teslim alabilecek ve iade edebilecek" diye konuştu

Enterprise
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını her sektörde olduğu gibi kiralama sektöründe de çeşitli önlemleri gündeme getiriyor.

Enterprise Türkiye'den yapılan açıklamada, toplu taşıma kullanmak istemeyen ve kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçların talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim edileceği bildirildi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kilometre sınırlamalarını ortadan kaldırıldığı ve kiralanan araçların şehir içerisinde farklı ofislere ücretsiz olarak bırakılmasının da önünün açıldığı bilgisi yer aldı.

'ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİYORUZ'

 

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Bu haftadan itibaren, evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyen müşterilerimiz için ücretsiz teslim hizmetine başladık. Böylece müşterilerimiz hiçbir ekstra ücret ödemeden dilediği noktadan aracını teslim alabilecek ve iade edebilecek" diye konuştu. 

Araç temizliğine daha fazla önem verdiklerini de söyleyen Tangün, "Filomuzda bulunan araçları zaten kiralamadan önce ve hemen sonra dezenfekte ediyorduk. Ancak bu dönemde temizlik önlemlerimizi daha da üst seviyede artırdık. Bu kapsamda araçlarımızın temas edilen tüm aksamlarını ayrıca dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli" dedi.

Enterprise'in İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Bodrum ve Dalaman’da, kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçları talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetiyle getirmeye başladığı kaydedildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Toyota Türkiye Sakarya üretime ara veriyor - haberler
OTOMOBİLToyota Türkiye üretime ara verdi
Avrupa otomotiv sektörü kepenk indirdi - haberler
OTOMOBİLAvrupa'da üretim askıya alındı
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 7.4 daraldı
OTOMOBİLAvrupa'da satışlar 7.4 düştü
Yerli oto için 'maskeli' toplantı - haberler
OTOMOBİLYerli oto için 'maskeli' ÇED toplantısı
Volkswagen'den üretime 'virüs' arası
OTOMOBİLAlmanlar da üretime ara veriyor
Toyota fabrika kapattı - haberler
OTOMOBİL'Korona' Toyota'ya da fabrika kapattırdı
Sakarya ihracatının yüzde 92'si otomotiv oldu
OTOMOBİLİhracatın yüzde 92'si otomotiv
Avrupa otomotiv üretimine virüs darbesi - haberler
OTOMOBİLAvrupa otomotiv üretimine virüs darbesi
Ford Otosan Gölcük'te üretime ara veriyor
OTOMOBİLFord Otosan üretime ara veriyor
Toplu taşımada yeni dönem - haberler
OTOMOBİLToplu taşımada yeni dönem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X