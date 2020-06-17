Kiralık yazlıklarda Kovid-19'a karşı

AA

Emlakçılar, ev sahiplerinden aldıkları evlerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra evleri tatilcilere kiraya veriyor.Belediye ekipleri, yazlık kiralık evlerin "sertifikalı ev" modeline uygunluğunu denetliyor.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi sahillerinde salgına karşı ciddi önlemler aldıklarını söyledi.Her yıl turizm sezonunda bölgede yaklaşık 3 milyon kişinin tatil yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Otel ve yatak sayımız az, kiralık ev sayımız fazla. İstanbul'a yakınlığımız nedeniyle sezonda 10 bine yakın ev kiralanıyor. Salgına karşı Hıfzıssıhha Kurulu'muzun tavsiyesiyle 'sertifikalı kiralık ev' modeline geçtik. Bu uygulama otellerde, pansiyonlarda var ama kiralık evlerde yoktu." dedi.Sertifikalı kiralık evlerin özellikleri hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, şöyle devam etti:"Uygunluk kriterlerini çok açık belirttik. Kiralanan evde yer yatağı olmayacak, paslı, küflü eşyalar bulunmayacak. Yatak sayısı kadar misafir alacağız. Yatak sayısı kadar ev ve mutfak eşyası olacak. Her ev kiralamasında evin dört saat temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için süre ayrılacak. Suyundan tutunda, terliğine, havlusuna kadar her şeyin ambalajlı ve yedekli olmasını sağlayacağız. Jandarmamızın sahillerde devam eden kimlik bildirim sistemine bu model de uyum gösterecek."- Emlakçılar uygulamadan memnunErikli sahilinde emlakçılılık yapan Kudret Uybaş da koronavirüsün tüm turizm sektörünü etkilediğini söyledi.Geçen yıla göre rezervasyonlarda düşüş yaşandığın vurgulayan Uybaş, şunları kaydetti:"Evlerde belli standartların oluşturulması, hijyen kurallarına uyulması ve salgına karşı alınacak tedbirlerin eksiksiz yapılması konusunda koordinasyon içerisine girdik. Erikli sahilindeki emlakçılar olarak uygulamaya destek veriyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz. Gelecek misafirlerimize daha güvenli ve daha sağlıklı bir tatil sunmaya çalışıyoruz."Uybaş, Erikli sahilinde evleri günlük 200-400 liraya kiraladıklarını ifade etti.Emlakçı Gökhan Çevikel ise yeni normal yaşam modeline geçilmesiyle vatandaşların tatil için bölgeye gelmeye başladığını dile getirdi.Salgına karşı "önce sağlık" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çevikel, "Yazlık kiralık evlerdeki eski eşyaların değiştirilmesi, badana ve boyasının yapılması ve her kiracı değişiminde evlerin dezenfekte edilmesi, yedek nevresimlerin yıpranmamış olmasına dikkat ediyoruz. Misafirlerimiz bu yıl Erikli sahiline geldiklerinde farklı bir tatil sistemi olduğunu görecekler." ifadelerini kullandı.