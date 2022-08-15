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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını vurdu! - Öne çıkan haberler
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Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını vurdu!

Kocaeli'nde, kiraya zam isteyen Mehmet Koç ile kiracısı Abdurrahman Karataş arasındaki tartışmaya çocukları da katıldı. Karataş´ın oğlu Ozan Karataş´ın pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu Koç´un oğulları Ahmet Rasim Koç (30) ve Resul Koç (27) yaralandı

Son dakika: Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını vurdu! - Öne çıkan haberler
Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını vurdu!
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DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi Yarenler Sokak´ta, ev sahibi Mehmet Koç´un kiranın artırılması yönündeki isteğine kiracısı Abdurrahman Karataş olumsuz cevap verince tartışma çıktı.

OĞULLARI DA TARTIŞMAYA KATILDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmaya Abdurrahman Karataş´ın oğlu Ozan Karataş ile Mehmet Koç´un oğulları Ahmet Rasim Koç ve kardeşi Resul Koç da dahil oldu.

EVE GİRİP POMPALI TÜFEĞİ ALDI

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ozan Karataş, eve girerek pompalı tüfeğiyle geri geldi. Pompalı tüfeği ev sahiplerine doğrultan Ozan Karataş´ı babası Abdurrahman Karataş engellemek istedi.

EV SAHİBİNİN OĞULLARINI VURDU

Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar Ahmet Rasim Koç ile kardeşi Resul Koç´a isabet etti. Ahmet Rasim Koç yüzünden, Rasim Koç ise elinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ahmet Rasim Koç daha sonra plastik cerrahi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis, pompalı tüfekle ateş ederek 2 kardeşi yaralayan Ozan Karataş´ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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