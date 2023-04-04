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Haberler Gündem Güncel İzmir'de kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek!
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Görülmemiş karar! Kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek

Son dönemde kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarına akıllara durgunluk veren bir olay eklendi. İzmir'de bir ev sahibi, kirasını 11 lira eksik yatıran kiracısı hakkında davacı oldu. Mahkeme ise ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine karar verdi

İzmir'de kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek!
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan E.T. (35), 1774 lira olan kirasının 4 lirasını banka komisyonu kesilmesi, 7 lirasını da kendisinin eksik yatırmasıyla nedeniyle ev sahibi S.F. (60), İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçen yıl şubat ayında avukatı aracılığıyla dava açtı.

DHA'nın haberine göre mahkeme, kiracının belirlenen tutar üzerinden kirasını tam olarak yatırması gerektiğine hükmedip, E.T.'nin 5 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE DAVASI AÇILDI

Erzene Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 5 yıldır yaşayan E.T.'nin, 1774 lira olan kirasını birinde 4 lirasını banka komisyonu kesilmesi, birinde de 7 lirasını kendisinin eksik yatırması nedeniyle başına iş açıldı. E.T.'in kadın ev sahibi S.F., kiranın eksik yatırılması nedeniyle geçen yıl şubat ayında konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, tahliye davası açıldı. Geçen mart ayında kararını veren hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiği gerekçesiyle ev sahibi S.F.'yi haklı bulup, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi.

E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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