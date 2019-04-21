Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri kiraz ihracatı çalışmalarının meyvesini verdiğini belirterek, yakında Güney Kore pazarının da açılacağını söyledi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB),Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz üreticileri ve ihracatçıları ile belediye düğün salonunda değerlendirme toplantısı düzenledi.
Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Sultandağı ve Çay ilçeleri ile Dereçine beldesi ve Eber köyünün Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezleri arasında yer aldığını belirtti.
Bölgede üretilen kirazın dünya çapında tanındığını dile getiren Beşer, şöyle konuştu:
"Özellikle pazar noktasında dünyada pek çok rakibimiz var. Avrupa, Çin ve dünyanın farklı noktalarına kiraz ihracatımız gündemde. Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz kiraz ihracatı çalışmaları bugün meyvesini vermiş durumdadır. Çin, kiraz için çok önemli bir potansiyel. Yakında Güney Kore pazarı da açılıyor."
"Çin'e ilk kiraz ihracatını biz yapmıştık"
İhsan Beşer, yeni pazarların oluşmasıyla birlikte Türkiye'de kiraz üretiminde ciddi artış yaşanacağını da vurgulayarak, bürokratik sorunların çözülmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığının da çok gayret gösterdiğini aktaran Beşer, "Geçen yıl Afyonkarahisar'dan Çin'e ilk kiraz ihracatını biz yapmıştık. Bu yıl da çok önemli bir potansiyelle yine Çin'e kiraz ihracatını gerçekleştireceğiz. Bu noktada da çalışmalarımızı tamamladık." dedi.
Toplantıya, Ege Yaş Meyve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ve çok sayıda kiraz üreticisi katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.