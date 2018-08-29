Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sona eren 2018 kiraz ihracat sezonunda dış satım, geçen yıla göre yüzde 27 artışla 59,8 binden 76 bin tona, değer olarak ise yüzde 1,7 yükselişle 159 milyon dolardan 161,7 milyon dolara çıktı.

Rekorun kırıldığı 2016'daki 78,7 bin tondan sonra ikinci en yüksek dış satım rakamının yakalandığı bu yıl değer açısından da ikinci ihracat rekoru kırılmış oldu. Rekor yılı 2016'da 182,7 milyon dolarlık ihracata imza atılmıştı.Bu sezon Türk kirazına en fazla ilgiyi Rusya gösterdi.

Rusya'ya ihracat yüzde 66,7 artışla 14,5 bin tondan 24,1 bin tona, değer açısından ise yüzde 44,3 yükselişle 21,8 milyondan 31,5 milyon dolara çıktı. Almanya'ya dış satım ise miktar olarak 23 bin tondan 23,6 bin tona ve 83,9 milyon dolardan 84,4 milyon dolara çıktı. Almanya, giden ürün açısından ikinci sırada bulunsa da elde edilen gelir bakımından ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeden sonra en fazla dış satım, 13,6 bin tonla Irak'a yapıldı ve 3,8 milyon dolarlık gelir sağlandı.Kiraz ihracatında en fazla artış, yüzde 129,7 ile İngiltere'ye oldu. Bu ülkeye ihracat 473 tondan bin 86 tona çıktı.

"ZOR YIL"DA İHRACAT BAŞARISI

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, yaptığı açıklamada, bu sezon kiraz açısından en zor yılın yaşandığını söyledi.

Ani yağışlar ve doluların kirazın yetişme döneminde gerçekleştiğini belirten Yazgan, "Bundan dolayı inanılmaz bir problemle karşı karşıya kaldık. Kiraz sineğiyle mücadele konusunda sıkıntılar yaşadık. Zor yılda bir ihracat başarısına imza attık." diye konuştu.

Yazgan, Türk kirazının Avrupa marketlerinde çok bilinen ve "Türk kirazı" adıyla olarak satılan bir ürün olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl iklimsel koşulları, geçmiş yıllardaki koşullarla aynı yakalayabilmiş olsaydık 76 bin ton, kesinlikle 80 bin tonun üzerine çıkabilirdi. Ürünümüz vardı fakat ihracatçı, Avrupa pazarındaki yerini kaybetmemek açısından nitelik olarak riskli ürünleri ihraç etmek yerine bundan tasarruf etti. O nedenle ihracatta geçmiş yıllardaki rekorumuzu kıramadık. Özellikle İngiltere pazarının bu yıl kiraz talebi arttı. Rusya pazarının hızı, Avrupa'daki yeni pazarlar, İskandinavya pazarına da girişle birlikte Avrupa marketlerinde kirazımızın normal seyri olsaydı bahsettiğimiz rekoru çok daha yukarı çekme şansımız olabilecekti. Maalesef talihsiz bir yıl yaşadık."

Türkiye Tanıtım Grubu organizasyonu kapsamında, Çin'den bir heyetin Bursa'ya gediğini anlatan Yazgan, "Onlara tattırdığımız kirazlar, inanılmaz bir beğeni kazandı. Kirazın fiyatını sorduklarında ben söylemek istemedim. Onlar, bize bir rakam telaffuz etti. Rakamı telaffuz etmek istemiyorum, çok çok yüksek, şaşırtacak rakamlar söylediler." dedi.

Türk kirazının yıllık bazda 2008'dan bu yana ihracat rakamları şöyle:





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