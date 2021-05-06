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Kirazda yeni sezon "rekor ihracat" hedefiyle başladı

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda geçen yıl yaklaşık 224 milyon dolarla kırılan ihracat rekorunun, yeni başlayan sezonda 250 milyon dolara taşınması hedefleniyor.

Kirazda yeni sezon
AA

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda geçen yıl yaklaşık 224 milyon dolarla kırılan ihracat rekorunun, yeni başlayan sezonda 250 milyon dolara taşınması hedefleniyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, geçen yıl 62 ülkeye ihraç ettiği kirazdan 223 milyon 796 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatta ilk sırada 91 milyon dolarla Almanya yer alırken bu ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 14 milyon dolarla Avusturya takip etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının İzmir ve Manisa'da yapıldığını ve bunun ihracatta Türkiye'ye büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Geçen yıl birçok üründe olduğu gibi kirazda da ihracat rekoru kırıldığını aktaran Uçak, "Bu sene de kalitemiz çok yüksek. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 224 milyon dolarlık ihracatı 250 milyon dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.

- "Çin pazarının açılmasını umut ediyoruz"

Geçen yılki rekor rakamlara ulaşılmasında Çin'e yapılan ihracatın büyük payı olduğunu aktaran Uçak, ancak bu sene bu ülkenin uyguladığı bekletme sürecinden kaynaklı sorun yaşandığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Çin'e kiraz ihracatı sürecini yakından takip ettiğini aktaran Uçak, "Bu iş için bir yetkili görevlendirildi. Çin Hükümeti ile görüşme için de yetkili kişi. Geçen günlerde yaptığımız toplantı sonucu sorunun çözümünün yakın olduğunu duyduk. Çin pazarının tekrar açılacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tarlalarda hasat çalışmaları sürüyor

Öte yandan tarlalarda kiraz hasadı sürüyor. Gün ağarırken başlayan kiraz hasadı öğlen saatlerine kadar devam ediyor.

Tarlada kasalara konulan kirazlar daha sonra bölgedeki pazara taşınıyor. Burada tüccarlarca sıkı pazarlıklar sonucu alınan kirazlar paketlendikten sonra raflara doğru yola çıkıyor.

Yakın ülkelere tırlarda giden kiraz, uzak ülkelere de raf ömrünün az olmasından dolayı hava yoluyla ihraç ediliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kiraz üreticisi Ali Coşkun da bu sene mevsim şartlarından dolayı sezonun biraz geç geldiğini aktardı.

Rekoltenin düşük olduğunu ancak yüksek kaliteyle aradaki farkı kapatacaklarını söyleyen Coşkun, "Şu anda halde 80-90 liradan satıyoruz kilogramını. Bu sene fiyatlardan memnunuz." dedi.

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