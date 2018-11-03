Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Kırçiçeği Bodrum, evinde Fenerbahçe'ye 59-105 mağlup oldu.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-31, ilk yarısı 33-59, üçüncü periyodu ise 50-76 sonuçlandı. Ligde oynadığı 4 maçı da kaybeden Bodrum temsilcisi son sırada kalırken Fenerbahçe ise 4 haftada 3 galibiyete ulaştı.

KIRÇİÇEĞİ BODRUM-FENERBAHÇE: 59-105

SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER: Mustafa Akıllıoğlu, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemre

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril 5, Aycan 2, Deniz 12, Carr 19, Andrews 14, Fatma 3, Halime, Kübra , Begüm 3, Esma 1, İrem, Ece Deniz

FENERBAHÇE: Verameyenka 13, Plum 23, Özge 6, Tuğçe 13, Zandalasini 9, Hartley 10, Esra 16, Merve 6, Tilbe 9, Zeynep

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