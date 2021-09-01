Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ı kabul etti

AA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin açıklamasında, Caparov ile Zas görüşmesinde, örgüt içindeki etkileşimin güncel konuları, bölgesel güvenlik ve istikrar meseleleri ile Tacikistan'da yapılacak KGAÖ Zirvesi hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

Caparov, bölgedeki güvenliğin garantörü olarak KGAÖ üyesi devletlerin iş birliğine özel önem verdiğine dikkati çekerek, örgütün sorumluluk alanındaki artan tehdit düzeyi ve riskleri etkisiz hale getirmek ve gerekirse hızla harekete geçmek için yüksek derecede hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Geçen yılın başında genel sekreterlik görevini üstlenen Zas da Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü tebrik etti.