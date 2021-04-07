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Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu

Kırgızistan'da gençler televizyon kanallarının Kırgızca dublajlı Türk dizisi talebini gidermek için seslendirme ekibi kurdu.

Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu
AA

Ülkedeki televizyon kanalları, Kırgız aileleri tarafından büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerini yayınlamak için birbirleriyle yarışıyor.

İzleyiciler, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) hakim olduğu dönemde hemen hemen tüm televizyon kanallarında Türk dizilerini izleme imkanı buluyor.

Genellikle kanalların yayın akışında Rusça dublajlı Türk dizileri hakimken, yayınlanan Kırgızca dublajlı Türk dizilerinin televizyon kanalların stüdyolarında hazırlandığı biliniyor.

- "Türk dizilerin dublajına başlamak için seslendirme ekibi kurduk"

Bişkek'te çeşitli üniversitelerden mezun gençlerin, Kırgızca dublajlı Türk dizisi talebini gidermek için kurduğu seslendirme ekibinde yer alan Ermek Kazıbekov AA muhabirine, "Kamuoyunda Kırgızca dublajlı Türk dizilerine talep arttı. Türk dizilerin dublajına başlamak için seslendirme ekibi kurduk." dedi.

Kazıbekov, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunu olduğunu ve Devlet Gençlik Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığını belirtti.

Tiyatro oyuncusu Kazıbekov, asıl mesleği dışında ekip arkadaşlarıyla birlikte bir iş adamının sponsorluğunda kiralanan seslendirme stüdyosunda seslendirme işiyle uğraştıklarını anlattı.

Çok sayıda uzun metrajlı film ve çizgi film seslendirme tecrübesine sahip olduğunu söyleyen Kazıbekov, kamuoyunda büyük ilgiyle izlenen ve televizyon kanallarında Kırgızca dublajlı Türk dizilerine talebin arttığına dikkati çekti.

Kazıbekov, kurdukları ekipteki dublaj sanatçılarıyla birlikte, ortak Türk dili konuşan halkların tarihine ışık tutan, dili ve kültürü bir olan Türkiye yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisini seslendirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisini, devletine ve milletine hizmet etmeyi, ona karşı sorumluluk duymayı aşılamasından dolayı seçtiklerini aktaran Kazıbekov, "Tanıdıklarımız, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman yayınlanacağını heyecanla bekliyorlar." diy konuştu.

- "Kelimelerin benzerliği dikkati çekiyor"

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kırgız geleneksel ev aletleri ve müzik aletlerinin kullanıldığını ve bundan çok etkilendiğini söyleyen Kazıbekov, "Dizide kullanılan diyalogların tercüme ve dublajını yaparken kelimelerinin yarısına yakının Kırgızcaya benzerliği ile dikkati çektiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerin dublajını hazırlamayı planladıklarını kaydeden Kazıbekov, Kırgız - Türk dostluğunu pekiştirecek bir Kırgız dizisini çekmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

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