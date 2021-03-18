Kırgızistan'da

AA

Sempozyum, TBMM'nin Kuruluşunun 100. Yılı, Türk Devletlerinin Bağımsızlıklarını Kazanmalarının 30. Yılı ve 2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) organizasyonunda gerçekleştirildi.

Konuşmacılar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılını anarken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türk dünyasının gelişmesine ve etkileşimine sağladığı katkılara da değinildi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Beşe'nin başkanlık ettiği oturumda, "Dünya Dili Türkçe" konulu sunum yaptı.

- "Dünyada 95 milyon kişi, Türkiye Türkçesini konuşuyor"

Gülsevin, Türk dilinin Sibirya'dan Kosova'ya kadarki coğrafyada 12 milyon metrekarelik sahada kullanıldığını belirterek "Dünyada yabancı dil öğrenmek için insanların başvurdukları dillerde Türk dili 5'inci, Türk dizi ihracında da Türkiye'nin dünyadaki sıralaması, Amerika'dan sonra ikinci sıradadır." dedi.

Türk dillerinin dünyadaki konumuna dikkati çeken Gülsevin, dünyada 95 milyon kişinin Türkiye Türkçesini konuştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'nin mevcut nüfusu ve diasporadakiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kerkük'ten Kosova'ya kadar Türkiye Türkçesini kullanıyor. Türk dilini kullananlar, Oğuz grubundaki İran, Azerbaycan ve Türkmenistan'ı toplarsak 150 milyon olur. Bütün Türk coğrafyasını koyduğumuzda 235 milyon kadardır."

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Oktay Özgül de "Orta Asya'da Erken Dönemde Göçer Kültürler ve Yerleşik Kültürlerin Kesişme Havzaları: Tarım ve Fergana Havzası" sunumunu yaptı.

Özgül, Türk dünyasında "göçerlik" kavramının ve Orta Asya'daki nüfusun yoğun olduğu bölgelerin enerji ve verimli tarım arazileri açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz de Kırgızistan ile Türkiye vatandaşları arasındaki kültürel yakınlıklarını mercek altına alan anket araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

"Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Beklentiler ve Fırsatlar" konulu oturumla devam eden sempozyum bugün sona erecek.