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Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri ramazanda toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, bu yıl da ramazandaki toplu iftar geleneğini yaşatıyor.

Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri ramazanda toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor
AA

Türkler, maddi imkanlarına göre, evlerinde verdikleri toplu iftarlara, yakınlarını ve köylüleri davet ederek oruçlarını birlikte açıyor.

Yakın akrabaların gelinleri ve komşu kızlarının destek verdiği iftar sofralarının hazırlandığı evlerde hanımlar toplanarak sıcak yemekleri ve salataları hazırlıyor.

Erkekler ise kazanın ve odunlu semaverin altını yakıyor, sofra ve sandalyelerin düzenlenmesini sağlıyor.

Kadınlar, akşam vaktinin yaklaşmasıyla iftar sofralarını meyve, salata, kuruyemiş ve tatlılarla donatıyor.

İftara davet edilen akrabalar, komşular ve yakınlar evlerde toplanıyor.

Ahıska Türkleri, akşam ezanını duyduktan sonra hep birlikte oruçlarını açıyor ve ardından köy camisinde akşam namazını kılıyor.

- "Bugün 60 kişilik iftar yemeği veriyoruz"

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Stepnoye köyünde yaşayan İslam Sardalov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Bugün 60 kişilik iftar veriyoruz. Çok şükür hava da güzel. İnşallah iftarda orucumuzu birlikte açacağız." dedi.

Köyde herkesin oruç tuttuğunu söyleyen Sardalov, "Allah, herkesin ibadetlerini kabul etsin. Allah, herkesi yine bugünlere ulaştırsın. Allah kaza beladan saklasın." temennisinde bulundu.

Toplu iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından camide kılınan yatsı ve teravih namazıyla sona erdi.

- Oruçlu gençler, köy camisinin dış cephe duvarının yenileme çalışmasına destek oldu

Öte yandan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Stepnoye köyünün girişinde inşa edilen caminin dış cephe duvarı yenileniyor, çevre düzenlemesi yapılıyor.

Köylülerin desteği ve organizasyonunda devam eden cami önündeki dış cephe duvarı inşaatına ve çevre düzenlemesine, oruçlu gençler destek oluyor.

Caminin yanında yaşayan köy sakini Demirali Aflatov, köy camisinin inşaatı için ahşap yardımında bulunduğunu, şimdi de camideki inşaat işlerinde gençlere yardım ettiğini söyledi.

Ahıska sürgününü 4 yaşındayken yaşadığını anlatan Aflatov, gece yarısı toplanarak tren vagonlarında Orta Asya'ya sürgün edilmesiyle yaşanan acıları hala yüreklerde hissettiklerini dile getirdi.

Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 100 bin Türk ve Müslüman, Stalin rejimi tarafından 14 Kasım 1944'te tren vagonlarına bindirilerek Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülmüştü.

Sovyetler Birliği döneminde tüm yasaklara rağmen evlerde oruçlar tutuldu ve iftar sofraları kuruldu. Sovyetlerin dağılmasıyla Türkler yaşadıkları köylerde camiler inşa etti ve iftar geleneği toplu iftar yemeklerine dönüştürüldü.

Sovyetler Birliği döneminde ve 1989'dan sonra Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan ve ABD'ye dağılan ve Türkiye'ye yerleşen Ahıskalı Türklerin 9 ülkedeki toplam nüfusunun 500 bin olduğu tahmin ediliyor.

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