AA

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinden ilk uçuşları başlattıklarını, haftada 2 olan uçuş sayısının gelecek günlerde 4'e çıkacağını söyledi.

Kırgızistan'da uzun zamandır pazar araştırması yaptıklarını belirten Güvenç , "Marketing kanalları ve networku için oldukça gelişmiş Local Tour operatörünün teşvik edilmesi ile uçuş planı oluştu. İlk uçakta doluluk oranının yüzde 100 olması, yeni seferlerin konulması açısından cesaret verici" dedi.

'ATA YURDU İLE HAVA KÖPRÜSÜ'

Türkiye'nin bölgedeki ülkelerden sorumlu Turizm Müşavirliği ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklerinin büyük olduğunu vurgulayan Güvenç, "Ekim sonuna kadar uzunca bir sezon planladığımız bu turizm rotasının, ata yurdu ile aramızda hava köprüsü oluşturacağına, sağlık turizmi dahil her türlü uçuş trafiğini her bakımdan geliştireceğine inancım tam" diye konuştu.

Güvenç, bundan sonraki süreçte ise Özbekistan ile Tacikistan uçuşlarının planlandığını kaydetti.