Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi 2020’de 5,6 milyar dolar oldu

Mutasyonlu virüs hangi illerde var?

AA

Milli İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 123 ülke ile ticaret yapan Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yılın ocak-aralık döneminde 5 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkenin ihracatı, yaklaşık 185 milyon nüfuslu pazarı olan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere yüzde 14,9, ithalatı ise yüzde 11,9 düşüşle 2 milyar 400 milyon dolar oldu.

Kırgızistan’da 2020 yılında ekonomi yüzde 7,6 küçülürken, sanayi üretimi yüzde 9,5, toptan ve perakende satışları yüzde 12 ve inşaat da yüzde 22,5, daraldı.