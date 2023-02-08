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Kırgızistan Meclisinde, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Kırgızistan Meclisinde, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kırgızistan Meclisinde, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
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AA

Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Genel Kurul toplantısında, "Herkesin bildiği gibi Türkiye'de çok büyük bir deprem yaşandı. Şu an itibarıyla 5 binden fazla can kaybının kayıt altına alındığı belirtildi. Meclis adına Türk kardeşlerimize başsağlığımızı ilettik. Bugünkü Genel Kurul toplantımıza başlamadan önce sizi, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum." dedi.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şakiyev, "Dünyada istikrar olsun. Allah her türlü kaza beladan korusun." temennisinde bulundu.

Milletvekili Dastanbek Cumabekov, "6 Şubat'ta kardeş ülkede deprem oldu. 5 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, şehirlerde altyapılar çöktü. Türkiye Cumhuriyeti zor günler geçiriyor. Bu nedenle Türkiye halkına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a derin bir üzüntüyle başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Türk halkının bu zor günlerin üstesinden geleceğine inanıyorum." dedi.

Cumabekov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatlarıyla Acil Durumlar Bakanlığının, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdiğini belirterek "Türkiye'de neye ihtiyaç duyuluyorsa her türlü yardımı göndermeye razıyız ve hazırız." diye konuştu.

Milletvekili Nurjigit Kadırbekov, Türkiye Türkçesiyle yaptığı konuşmada, "Değerli kardeşlerimiz. Biz çok üzüntülüyüz. Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu zor zamanda Türkiye, senin yanındayız. Geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderen Kırgızistan hükümetine teşekkür eden Kadırbekov, Kırgız arama kurtarma ekibinin bir Türk kadını tarafından nasıl sevinçle karşılandığının video kaydını gördüklerini kaydetti.

Kadırbekov, depremzedelerin acil ihtiyaç duyduğu çadırların gönderilmesi tavsiyesinde bulundu.

Milletvekili Şayloobek Atazov da Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk kabul eden ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu anımsatarak "Kardeş halkımızın depremden etkilenmesine yüreğimiz sızlıyor. Her türlü yardımı göndermeye razıyız. Biz Türk kardeş halkıyla daima birlikteyiz." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekibi Türkiye'ye göndermiş, ülkede yardım kampanyası başlatmıştı.

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