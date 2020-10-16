Kırgızistan parlamentosu Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını kabul etti

AA

Kanat İsayev'in başkanlığında 120 sandalyeli parlamento üyeleri, başkent Bişkek'te OHAL'in kaldırılması ve cumhurbaşkanının istifasını görüşmek için Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları Kongre Merkezi'nde toplandı.

Milletvekillerinin bulunduğu salona Ceenbekov, Meclis Başkanı Kanat İsayev ve Başbakan Sadır Caparov birlikte girdi.

Oturumda, başkent Bişkek'te olağanüstü hal kararının kaldırılması ve cumhurbaşkanının dün aldığı istifa kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamadan önce meclise son kez hitap eden Ceenbekov, görevinde 15 Ekim'de tam 3 yılını doldurduğunu anımsatarak, ülkede barışı sağlamak ve toplumda bölünmeyi önlemek için görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

Son günlerde ülkesindeki gelişmeleri yasal zemine oturtmak için elinden gelen çabayı gösterdiğine işaret eden Ceenbekov, bu günlerde kendisine destek mesajları gönderen halkına ve Rusya, Kazakistan, ABD, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne teşekkür etti.

Ceenbekov, konuşmasında, hayalini kurduğu Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatının başlayacağına olan inancını dile getirdi.

Meclis Başkanı İsayev, anayasaya göre, istifa eden cumhurbaşkanı yetkilerinin meclis başkanına geçmesi gerektiğini hatırlattı.

Bugünkü meclisin görev süresinin sona ermek üzere olduğunu ve geçici cumhurbaşkanlığı görevini yürütmenin imkansız olduğunu gerekçe gösteren İsayev, cumhurbaşkanlığı yetkilerini başbakana devretme kararını aldığını açıkladı.

Geçici Cumhurbaşkanı ve Başbakan sıfatıyla kürsüye davet edilen Caparov da, 5-6 Ekim olaylarının ardından yaşanan gelişmeleri "barışçıl yolla iktidar değişimi yapıldı" sözleriyle yorumladı.

Ülkedeki olayların, üçüncü halk devrimi olarak nitelenmemesi gerektiğine işaret eden Caparov, gün içinde ulusa sesleneceği bilgisini verdi.

Eski Cumhurbaşkanı Ceenbekov, milletvekilleri tarafından ayakta ve alkışlarla uğurlandı.

Meclisin, "tarihi" oturumuna, hakkındaki soruşturma kapsamında 2017 yılında mazbatası alınan meclisteki muhalefet Ata-Meken Partisi Başkanı Ömürbek Tekebayev de katıldı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partisi taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal ve talan edilmişti.

Seçim sonucunu kabul etmeyen göstericilerin bir bölümü, Caparov'u cezaevinden çıkararak, "geçici başbakan" ilan etmiş, Cumhurbaşkanı Ceenbekov da meclisten güvenoyu alan Caparov'un başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atanmalarına ilişkin kararı imzalamıştı.

Ülkede 4 Ekim'deki milletvekili seçim sonuçları da iptal edilmişti.