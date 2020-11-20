Kırgızistan, tarım ürünü ve canlı hayvan ihracatını frenledi

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Kırgızistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçici Başbakan Artem Novikov'un imzaladığı kararnameyle bazı tarım ürünleri ve canlı hayvan ihracatının 6 ay süreyle durdurulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, yürürlüğe giren kararnameye ilişkin Avrasya Ekonomik Birliği, Dünya Ticaret Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu Yürütme Komitesi'ni bilgilendirmekle görevlendirildi.

Canlı at, eşek, katır, sığır, koyun, keçi, tavuk, ördek, kaz, hindi yanı sıra; buğday, arpa, mısır, pirinç, buğday unu, sebze yağı, toz şeker, tavuk yumurtası, sofra tuzu, saman, kepek ve tahıl yemi ihracatı yasak olan ürünler olarak sıralandı.

Ülkede kasım ayı başından beri zaman zaman raflarda yumurta sıkıntısı yaşanırken bir çok ürünün zamlanmasıyla birlikte kırmızı etin kilosu da 40 liradan 50 liraya yükselmişti.