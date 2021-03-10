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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi "Antalya Diplomasi Forumu"na ev sahipliği yaptı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'ı ilk tanıyan ve elçiliğini açan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
AA

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ),"Antalya Diplomasi Forumu"na ev sahipliği yaptı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın moderatörlüğünde düzenlenen forumun açılışı, Kazakbayev ile resmi temaslar için ülkede bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Akademisyenleri ve sivil toplumu buluşturmayı hedefleyen foruma, Kırgızistan'ın önde gelen uluslararası ilişkiler fakültelerinin temsilcileri, öğretim görevlileri, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, sivil toplum örgütlerinden Ahıska Türkleri Derneği, Egemendik Türkiye Mezunları Deneği yönetimi ile temsilcileri de katıldı.

- "İş birliğimizi stratejik düzeyine çıkardık"

Kazakbayev, forumun açılışındaki konuşmasında, Kırgızistan ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini değerlendirdi.

Bu yıl aralıkta Kırgızistan ile Türkiye diplomatik ilişkilerinin 30. yılının kutlanacağını belirten Kazakbayev, "Bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'ı ilk tanıyan ve elçiliğini açan ülke, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Geçen 30 yılda iki kardeş ülke olarak siyasi, ekonomi, ticaret, sosyal, kültürel, ilim, bilim ve askeri alanda iş birliğimizi stratejik düzeyine çıkardık." ifadelerini kullandı.

Kazakbayev, ikili ilişkilerin kardeşlik, ortak dil, din ve kültür üzerinde kurulduğunu belirterek iki ülke arasında 200'den fazla anlaşma bulunduğunu ve 50'den fazla ekonomiyi ilgilendiren anlaşmaların mevcut olduğunu dile getirdi.

Ekim 2020'deki milletvekili seçimlerin ardından yaşanan sokak olaylarına da değinen Kazakbayev, şunları söyledi:

"4 Ekim parlamento seçimlerinin ardından kısa olsa da siyasi kriz yaşadık. Kırgızistan'ın o zor döneminde kardeşim ve meslektaşım Sayın Çavuşoğlu, beni Ankara'ya davet etti. Kasımda Ankara'ya yaptığım ziyaretimde manevi ve siyasi destek gördük. Türkiye, bir kez daha kardeşliğini gösterdi."

Kazakbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret yapmayı planladığını da aktardı.

- "Türkiye, Kırgızistan'da eğitim alanında en çok yatırım yapan ülkelerin başındadır"

Kırgızistan-Türkye Manas Üniversitesi hakkında övgüyle söz eden Kazakbayev, Türkiye'nin Kırgızistan'da eğitim alanında en çok yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yaptığını belirten Kazakbayev, toplumun çıkarlarına cevap veren, tecrübeli öğretim görevlileri ile hep önde olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile gurur duyduğunu vurguladı.

Kazakbayev, hükümet olarak KTMÜ'ye her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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