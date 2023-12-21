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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Kırıkkale'de çarpışan 2 otomobilden biri, yol kenarındaki yayaya da çarparak devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 01:03 Güncelleme: 21.12.2023 - 01:05
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        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

        Emre S. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Yenişehir Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Emre D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle savrulan Emre D'nin idaresindeki otomobil, yol kenarındaki yayaya çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, yaya Sünnetullah N. ile araçlardaki Aleyna K, Ayşegül C. ve Samet B. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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