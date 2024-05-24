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        Haberler Gündem Güvenlik Kırıkkale'de 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve 6 ayrı suçtan 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, bekçiler tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 04:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 04:09
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        32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında, şüphelendikleri T.M. isimli kişiyi durdurdu.

        Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan T.M'nin cezaevinden firar ettiği ve 6 ayrı suçtan toplamda 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre; polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. T.M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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