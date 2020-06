AA

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan zanlı ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y, Y.K, M.Y, R.B. ve H.E. ile çeşitli suçlardan aranan F.Ö, L.M. ve R.A. gözaltına alındı.

M.Y, Y.K, M.Y, R.B. ve H.E. cezaevine gönderildi, diğer zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.