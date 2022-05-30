Asker eğlencesinde gerginlik: 5 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'taki bir asker eğlencesinde belinde tabaca olan iki kişiyi fark eden bekçilerin kimlik sorması üzerine şüpheliler kimliklerini göstermedi.

Daha sonra şüpheli kişiler bekçilere belindeki tabancayı gösterdi. Bu sırada düğün sahipleri de bekçilere mukavemette bulununca ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Alandaki kişilerin de polislere mukavemette bulunması üzerine ekipler, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Olayda bir tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile H.Ö, O.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; darp raporu alan bekçiler, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin etkinliği sonlandırdığı olayda, fenalık geçiren 2 vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.