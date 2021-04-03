Kırıkkale'de babasının bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İzzettin köyünde H.O'ya ait bağ evinden 3 demir kapı ve pencere korkuluklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince, H.O'nun oğlu V.O'un olay günü aracıyla köye gelerek bir süre kaldıktan sonra Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne gittiği tespit edildi.
V.O'yu takibe alan ekipler, şüphelinin babasına ait demir kapı ve pencere korkuluklarını sanayi sitesine getirerek hurdacıya sattığını belirledi.
Gözaltına alınan V.O. ile hurdacı G.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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