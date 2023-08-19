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        Haberler Gündem Kırıkkale'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Güncel haberler

        Kırıkkale'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:39
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        Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Yenişehir Mahallesi 222. Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan H.K, kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

        Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen taksiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edileceği belirtilen H.K'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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