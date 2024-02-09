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        Haberler Gündem Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 35 yaşındaki Irak uyruklu M.F.H., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:22
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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H., kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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