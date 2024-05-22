Kırıkkale'de motosiklet devrildi: 2 yaralı
Kırıkkale'de motosiklet, virajı alamayarak yol kenarındaki boş alana devrildi. Kazada, ağır yaralanan sürücü ile yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 22.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:14
E.Y.Ö. idaresindeki motosiklet, Ardiyeciler Sitesi yakınında virajı alamayarak yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü ile yolcu B.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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