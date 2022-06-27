Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan E.G. ve F.G. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre, zanlı U.G, polis ekiplerince yakalandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.