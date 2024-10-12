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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürürken otomobil çarpan yaşlı adam öldü | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürürken otomobil çarpan yaşlı adam öldü

        Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürüyen 75 yaşındaki Garip Akbaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 07:01 Güncelleme: 12.10.2024 - 07:02
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        Emniyet şeridinde yürürken otomobil çarptı; kurtarılamadı
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        Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.K. (22) yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Garip Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

        Kaza yerine gelen Garip Akbaş’ın yakınları gözyaşlarına boğularak, sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Kırıkkale
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