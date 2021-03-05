Kırıkkale'de

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis, düzenlenen operasyonda 25 ayrı hırsızlık olmak üzere toplam 26 suç kaydı ve "hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.M, çeşitli suçlardan 26 kaydı bulunan M.U. ile çeşitli suçlardan 5 kaydı olan İ.G'yi yakaladı.

Hükümlü S.M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U. ve İ.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.