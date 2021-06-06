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Kırıkkale'de horoz dövüştüren ve kısıtlamayı ihlal eden 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza

Kırıkkale'de dernek binasında horoz dövüştürdükleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 69 şüpheliye 431 bin 250 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de horoz dövüştüren ve kısıtlamayı ihlal eden 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza
AA

Kırıkkale eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştüren kişiler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine, polis dernektekilere biber gazıyla müdahale etti.

Söz konusu alanda bulunan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal etmekten toplam 431 bin 250 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 20 horozun sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulandı.

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