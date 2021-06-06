AA

Kırıkkale eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştüren kişiler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine, polis dernektekilere biber gazıyla müdahale etti.

Söz konusu alanda bulunan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal etmekten toplam 431 bin 250 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 20 horozun sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulandı.