İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeki U.C.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada, iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğunu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından iki otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapatılan bulvar yolu da yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.