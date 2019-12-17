DHA

Kaza, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Feraye Bal idaresindeki 06 FAA 08 otomobil ile Harun Varol yönetimindeki 06 YMK 25 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu karayolu Doktorlar Sitesi Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kazada ağır yaralanan Feraye Bal ile diğer aracın sürücüsü Harun Varol'u, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Feraya Bal, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Harun Varol'un Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazada hayatını kaybeden Feraya Bal'ın, bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.