Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kırıkkale'de ölümlü kaza

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de ölümlü kaza
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

B.M. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan P.D'ye (52) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?
GÜNDEM Askerler oy kullanabilir mi?
"Artık bizi hasım olarak görmüyorlar"
GÜNDEM "Artık bizi hasım olarak görmüyorlar"
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama 2023 | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 2023 AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da mitingde konuştu
GÜNDEM "Bizim kadromuza toz bile konmaz, toz"
Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü
GÜNDEM Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü
Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
GÜNDEM Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
Korkunç vahşetten akılalmaz detaylar
GÜNDEM Korkunç vahşetten akılalmaz detaylar
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak
GÜNDEM 14 Mayıs seçimlerini HABERTURK.COM'dan takip edin
CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül Habertürk'e konuştu
GÜNDEM "Sayın Oğan'dan civanmertlik bekliyorum"
Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü
GÜNDEM Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.