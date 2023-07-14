Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
A.Y. (19) idaresindeki otomobil, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, A.U'nun (49) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.U, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.U'nun, Balışeyh ilçesi İzzettin köyünün muhtarı olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.