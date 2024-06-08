Otomobil park halindeki araçların üzerine düştü
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki 3 aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Giriş: 08.06.2024 - 01:17 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:17
İsmail D. idaresindeki otomobil, Seyrantepe Mahallesi'nde seyir halindeyken 3 metre yükseklikten bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İsmail D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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