Kırıkkale'de 'sahte' avukat hakkında soruşturma

Kırıkkale Barosu, herhangi bir kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak, avukatlık bürosu açtığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, T.G. hakkında soruşturma başlattı. DHA'nın haberine göre; şüphelinin herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.